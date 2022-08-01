01.08.2022
16:47
84

Спорт

Дети Азии: В якутских прыжках лидируют … Не якутяне 😅

В якутских прыжках на «Детях Азии» в лидерах снова юные спортсмены из Сибирского федерального округа — передает «Спорт Якутии».

У сборной Республики Саха (Якутия) сегодня три медали: два серебра и одна бронза👏🏼👏🏼👏🏼
Прыжки «Ыстанга»:

🥇Екатерина Осоргина (СФО) — 21.54
🥈Ксения Калачевская (Саха) — 21.23
🥉Екатерина Савранская (Приморье) — 20.59

🥇Руслан Праздницын (СФО) — 39.36
🥈Данил Володин (Саха) — 37.75
🥉Валентин Васильев (Саха) — 37.05

Фото: https://t.me/sport_yakutia
Источник: https://t.me/sport_yakutia

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх