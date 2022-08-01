01.08.2022
16:47
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Спорт
Дети Азии: В якутских прыжках лидируют … Не якутяне 😅
В якутских прыжках на «Детях Азии» в лидерах снова юные спортсмены из Сибирского федерального округа — передает «Спорт Якутии».
У сборной Республики Саха (Якутия) сегодня три медали: два серебра и одна бронза👏🏼👏🏼👏🏼
Прыжки «Ыстанга»:
🥇Екатерина Осоргина (СФО) — 21.54
🥈Ксения Калачевская (Саха) — 21.23
🥉Екатерина Савранская (Приморье) — 20.59
🥇Руслан Праздницын (СФО) — 39.36
🥈Данил Володин (Саха) — 37.75
🥉Валентин Васильев (Саха) — 37.05
Фото: https://t.me/sport_yakutia
Источник: https://t.me/sport_yakutia
#VII МСИ «Дети Азии»#дети Азии#Дети Азии: В якутских прыжках лидируют ... Не якутяне 😅#Международные спортивные игры "Дети Азии"#МСИ «Дети Азии»#республика саха (якутия)#Якутия#якутские прыжки
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