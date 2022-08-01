Дети Азии: В якутских прыжках лидируют … Не якутяне 😅

В якутских прыжках на «Детях Азии» в лидерах снова юные спортсмены из Сибирского федерального округа — передает «Спорт Якутии». У сборной Республики Саха (Якутия) сегодня три медали: два серебра и одна бронза👏🏼👏🏼👏🏼

Прыжки «Ыстанга»: 🥇Екатерина Осоргина (СФО) — 21.54

🥈Ксения Калачевская (Саха) — 21.23

🥉Екатерина Савранская (Приморье) — 20.59 🥇Руслан Праздницын (СФО) — 39.36

🥈Данил Володин (Саха) — 37.75

🥉Валентин Васильев (Саха) — 37.05

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