01.08.2022
14:35
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Спорт
Дети Азии: в копилке Якутии медали по вольной борьбе!
Якутянки стали серебряными призерами по вольной борьбе на играх «Дети Азии» — передает телеканал «Якутия 24».
В весовой категории до 39 кг медаль завоевала Жанна Докторова, она уступила представительнице Узбекистана Машхуре Абдумусаевой.
Амелия Лаптева заняла вторую ступень пьедестала в категории до 46 кг, проиграв Полине Бочкаревой из Приморского края.
Фото: https://t.me/yk24ru
Источник: https://t.me/yk24ru
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