Дети Азии: в копилке Якутии медали по вольной борьбе!

Якутянки стали серебряными призерами по вольной борьбе на играх «Дети Азии» — передает телеканал «Якутия 24». В весовой категории до 39 кг медаль завоевала Жанна Докторова, она уступила представительнице Узбекистана Машхуре Абдумусаевой. Амелия Лаптева заняла вторую ступень пьедестала в категории до 46 кг, проиграв Полине Бочкаревой из Приморского края.

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