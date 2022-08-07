Дети Азии: Три бронзы – в стрельбе и кураш

Ждем футзальный финал

В предпоследний день Игр «Дети Азии» наша сборная добыла три бронзовые медали. Третье место в упражнении «Пневматический пистолет — 60» в пулевой стрельбе с 10 метров среди смешанных пар завоевали Любовь Кардашевская и Айхал Ковров.

Также третьего места удостоилась юная самбистка Анастасия Попова – она выступала в не очень хорошо знакомой якутским единоборцам борьбе кураш. Как гласит Википедия: «Единоборство кураш появилось на территории современного Узбекистана около трёх с половиной тысяч лет назад, является национальным достоянием, официально включено в мировую сеть неолимпийских видов спорта». Наша девочка учится в столичной школе № 25, тренируется у опытнейшего тренера В.М. Герасимова. Валерий Максимович начал работать тренером-общественником почти что полвека назад. С тех пор он открыл множество новых имен в единоборствах. Так, на этих Играх из команд нашей республики по дзюдо, самбо и борьбе кураш успеха добились только две спортсменки, и обе они – ученицы Валерия Герасимова: бронзовый призер по борьбе дзюдо Елизавета Шамеева и по кураш – Анастасия Попова. Как раз вчера у их наставника был день рождения, и девочки сделали отличный подарок своему тренеру. Кстати, напомним, что Валерий Максимович со своим коллегой Шагдар Гансухом являются тренерами Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам под руководством заслуженного тренера РС(Я) и России Александра Куприянова.

Еще один важный задел сделан в эту субботу. Так, якутская сборная по футзалу в плей-офф выиграла с разгромным счетом 6:0 у сборной Кыргызстана. Сегодня она проведет финальную встречу с командой Уральского федерального округа. Пожелаем подопечным двух Михайловичей – Анатолия Самкова и Олега Марченко спортивной удачи в этом суперответственном матче!

По итогам субботнего дня команда Якутии находится на седьмом месте в медальном зачете. И если наши сегодня возьмут золото, мы продвигаемся вверх по турнирной таблице сразу на две позиции и можем стать пятыми. Так что от исхода этой игры зависит очень многое.