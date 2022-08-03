Дети Азии: сборная Якутии по самбо вернется без каких-либо наград

Якутские самбисты не смогли добиться медалей на VII Международных спортивных играх «Дети Азии» во Владивостоке. Две представительницы республики боролись за бронзовые награды, но так и не смогли воспользоваться шансом, сообщает ЯСИА.

Якутия выставила на эти соревнования шестерых спортсменов, но никто из них не дал медальный результат. Первым из якутян уступил Никита Овчинников в весе до 56 кг. Затем Олег Тен проиграл представителю Кыргызстана со счетом 2:5.

Дух якутской сборной поднял Денис Макаров (79 кг) — он уступал по счету, но сумел одолеть своего оппонента из Армении болевым приемом. Но на следующих схватках он познал сразу два поражения и сошел с соревнований. Дважды проиграла и Алена Чагаева.

После нескольких кругов до бронзового финала смогли дойти якутянки Анастасия Шевченко (44 кг) и Сабрина Ибрагимова (65 кг). Анастасия Шевченко проиграла представительнице Владивостока со счетом 1:3. Сабрина Ибрагимова имела вполне реальные шансы принести хотя бы одну медаль своей команде, даже травмировала ногу сопернице, но не сумела провести приемы, уступив эту встречу хабаровчанке.

Таким образом, сборная Якутии по самбо вернется без каких-либо наград игр «Дети Азии». Соревнования по этому виду спорта завершены.