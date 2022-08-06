06.08.2022
15:52
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Спорт
Дети Азии: Сборная Якутии по мини-футболу прошла в финал!
Якутская сборная победила в матче против Киргизии по мини-футболу на играх «Дети Азии» со счетом 6:0 Таким образом, представители республики встретятся в финале с командой Уральского федерального округа. тгк @yk24ru
Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru
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