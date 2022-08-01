01.08.2022
17:31
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Спорт

Дети Азии: Сборная Якутии по мас-рестлингу прибыла во Владивосток

Сборная команда Республики Саха (Якутия) по мас-рестлингу во главе тренера, чемпиона мира Дмитрия Саввина прибыла во Владивосток на VII Международные спортивные игры «Дети Азии» — передает «Спорт Якутии».

Соревнования по мас-рестлингу пройдут 4-5 августа👌🏼

Фото: https://t.me/sport_yakutia
Источник: https://t.me/sport_yakutia

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