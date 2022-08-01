Дети Азии: Сборная саха стартовала с уверенной победы в мини-футболе

Впереди у ребят еще 4 групповые встречи



На VII Международных спортивных играх «Дети Азии» прошли первые встречи по мини-футболу. Сборная Якутии начала серию встреч с уверенной победы над Дальневосточной командой, сообщает корреспондент ЯСИА.

Уже в первом тайме якутские спортсмены вышли вперед со счетом 3:1. Во втором тайме забили еще три безответных мяча. Таким образом, сборная Якутии выиграла первую встречу со счетом 6:1. Впереди у ребят еще 4 групповые игры. Наши спортсмены выступают под руководством тренера Олега Марченко. В команде 10 спортсменов, капитаном является Алексей Захаров.



«У всех ребят горят глаза, они настроены занимать только первое место. Готовились и в Якутске, и на выездах, во Владивосток приехали за неделю. Здесь слабых соперников нет, играют сильнейшие сборные своих республик и стран — нельзя их недооценивать. Будем настраиваться на каждого соперника, потом уже в конце будем считать очки», — сказал главный тренер сборной республики по мини-футболу Олег Марченко.



