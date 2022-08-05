Дети Азии: Сборная Саха продолжит борьбу за медали по мини-футболу

В плей-офф вышли команды Уральского и Дальневосточного федеральных округов, Республики Саха (Якутия) и Кыргызстана.

В субботу, 6 августа, команды разыграют путевки в финал.

В пятом игровом дне встречались сборные Урала и Кыргызстана. Уральцы еще в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество усилиями Тимофея Мильшина, Семена Педана (дважды), Сергея Александрова и Вадима Лушина. Команда Киргизии ответила лишь тремя забитыми мячами. Итог – 5:3 в пользу УФО, который занял первое место в турнирной таблице.

Футболисты Приморья потерпели разгромное поражение. Приморцы пропустили 10 мячей от Якутии. Шесть из десяти голов гости забили хозяевам во второй половине встречи, хотя на перерыв команды уходили со счетом 2:2. Половина забитых голов якутской сборной на счету Никиты Павлова. Итоговый счет 4:10.

В заключительной игре встречались Узбекистан и Дальний Восток, где последние могли занять итоговое третье место и избежать встречи с уральцами в полуфинале. Однако узбекская сборная оказала достойное сопротивление и выиграла со счетом 3:4.

Полуфиналы и матч за 5-6 место состоятся 6 августа. Начало матчей в спорткомплексе «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) в 11.00.

Лучшие бомбардиры мини-футбольного турнира МСИ «Дети Азии»:

Константин Минганов (ДФО) – 11 мячей

Арсен Петросов (ДФО) – 10 мячей

Никита Павлов (Якутия) – 8 мячей

Иван Хомяков (Приморье) – 7 мячей

Итоги пятого игрового дня турнира по мини-футболу в рамках МСИ «Дети Азии»:

УФО – Кыргызстан 5:3 (5:2)

Голы: Тимофей Мильшин – 2 мин, Семен Педан – 5 мин, 17 мин, Сергей Александров – 10 мин, Вадим Лушин – 17 мин; Амит Азат уулу – 14 мин, Эрбол Доолотов – 16 мин, 29 мин.

Приморский край – Республика Саха (Якутия) 4:10 (2:2)

Голы: Егор Тихонов – 5 мин, Илья Морозов – 10 мин, Иван Хомяков – 30 мин, Максим Ким – 33 мин; Никита Павлов – 8 мин, 17 мин, 21 мин, 21 мин, 35 мин, Максим Рудых – 24 мин, Артемий Минаев – 27 мин, Айкаар Мучин – 32 мин, Андрей Раззуваев – 35 мин, 36 мин.

ДФО – Узбекистан 3:4 (1:2)

Голы: Жонибек Нурматов – 12 мин(АГ), Егор Малютин – 20 мин, Арсен Петросов – 30 мин; Сабур Аламов – 8 мин, 32 мин, Руслан Солиев – 19 мин, Муххаммадсодик Юлдашев – 36 мин.

Турнирная таблица турнира МСИ «Дети Азии» по мини-футболу:

1. Уральский федеральный округ – 15 очков

2. Республика Саха (Якутия) – 10 очков

3. Кыргызская Республика – 7 очков

4. Дальневосточный федеральный округ – 6 очков

5. Приморский край – 3 очка

6. Узбекистан – 3 очка

Расписание игр турнира МСИ «Дети Азии» по мини-футболу. Раунд плей-офф:

6 августа (суббота)

11:00 Приморский край – Узбекистан (матч за 5-6 место)

13:00 Кыргызстан – Республика Саха (Якутия) (полуфинал)

15:00 ДФО – УФО (полуфинал)

7 августа (воскресенье)

10:00 Матч за 3 место

12:00 Финал