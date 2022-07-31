31.07.2022
02:18
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Спорт
Дети Азии: Провальное выступление якутских баскетболистов
Команды нашей республики по баскетболу 3 х 3 проиграли все свои встречи, став аутсайдерами турнира по стритболу. При этом в соревнованиях среди юношей заявлено шесть команд, у девушек – только четыре.
Представители Якутии среди юношей сыграли 29 июля два проигрышных матча с Кыргызской Республикой (9:17) и Приморским краем-1 (6:21), а 30 июля проиграли сборной Туркмении – 4:19.
А наши девушки проиграли сначала сборной Узбекистана 5:21, а 30 июля уступили сборной СФО и вовсе с сухим счетом – 0:21.
Фото: Владислава КОРОТОВА.
Источник: https://t.me/VladKorotov54
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