Дети Азии: Провальное выступление якутских баскетболистов

Команды нашей республики по баскетболу 3 х 3 проиграли все свои встречи, став аутсайдерами турнира по стритболу. При этом в соревнованиях среди юношей заявлено шесть команд, у девушек – только четыре.

Представители Якутии среди юношей сыграли 29 июля два проигрышных матча с Кыргызской Республикой (9:17) и Приморским краем-1 (6:21), а 30 июля проиграли сборной Туркмении – 4:19.

А наши девушки проиграли сначала сборной Узбекистана 5:21, а 30 июля уступили сборной СФО и вовсе с сухим счетом – 0:21.