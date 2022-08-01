01.08.2022
21:06
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Спорт

«Дети Азии»: По итогам 4-го дня Якутия поднялась в медальном рейтинге

День четвёртый. Медальный зачёт Игр «Дети Азии» во Владивостоке

Шесть медалей в копилку сборной Якутии принесли борцы и легкоатлеты.

Четвёртый соревновательный день Международных спортивных игр «Дети Азии» во Владивостоке стал результативным для якутских спортсменов. Шесть медалей в копилку сборной принесли борцы и легкоатлеты, сообщает ЯСИА.

Первое золото для Якутии завоевала легкоатлетка Аксинья Панова, прибежав первой в дистанции 100 метров с барьерами. Вчерашние герои дня — прыгуны Даниил Володин и Валентин Васильев снова выиграли серебро и бронзу соответственно, но уже по якутским прыжкам «ыстанга». Среди девушек в этом же виде якутянка Ксения Калачевская стала серебряным призёром. Также первые две медали по спортивной борьбе для Якутии принесли Амелия Лаптева и Жанна Докторова, ставшие вторыми в своих весовых категориях.

По итогам сегодняшних соревнований Якутия поднялась на восьмое место.

Источник: ЯСИА.

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