Дети Азии: Пляжный волейбол – проигрышей больше, чем побед

В пляжном волейболе в рамках VII Международных спортивных игр «Дети Азии» наши дуэты выступают с переменным успехом, склоняющимся к понижению перспектив.

В активе наших девочек победа 29 июля над командой Кыргызстана (2:1), а затем последовали сразу три поражения: от Армении (0:2), и 30 июля сразу два проигрыша – командам Узбекистана (0:2) и СФО (1:2). 31.07 игра с фаворитами — сборной Приморского края, которая идет без единого поражения. А в воскресенье наших девочек ждет встреча со второй сборной хозяев.

Динара Емельянова и Анжелика Павлова из Амгинского улуса, Динара выступает под номером 1, а обладательница второго номера Анжела родом из села Оннес.

В команде юношей – окончивший 7 классов Намской гимназии Айдын Гуляев (№1) и будущий десятиклассник из Чурапчи Эдуард Слепцов (№2).

29 июля юноши проиграли первой сборной Приморского края 0:2, 30 июля выиграли у Кыргызстана 2:1 и проиграли Сибирскому федеральному округу – 0:2.

31 июля наши ребята сыграют против второй сборной Приморья. А 1 августа выйдут на площадку в матче с командой Узбекистана. Все зависит от этих двух игр.

Кстати, болеть за Айдына приехали его мама с братишкой и одноклассники из Намцев.

30 июля за играми в пляжный волейбол наблюдали министр спорта Леонид Спиридонов, директор Управления детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва Василий Егоров, народный депутат, председатель профильного комитета Михаил Гуляев, туристы и отдыхащие из нашей республики. И даже их поддержка не помогла ребятам во второй игре, хотя шансы на успех были.