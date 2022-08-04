Дети Азии: На ковер выходят хапсагаисты

Якутские спортсмены представлены во всех шести весовых категориях.

Во Владивостоке начинаются состязания по якутским видам спорта. В культурно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» на ковер выйдут борцы хапсагай. Якутские спортсмены представлены во всех шести весовых категориях, сообщает ЯСИА.

Соревнования по борьбе хапсагай пройдут в шести весовых категориях: 45, 50, 55, 62, 70 и свыше 70 кг. В каждом весе – по 3–5 участников.

Участники соревнований:

45 кг – Алексей Корякин (Якутия), Амин Меремуков (Приморский край), Сейман Аслапнов (Узбекистан), Калчан оол Сыдым (СФО), Шарафжу Аболфази (Иран);

50 кг – Вячеслав Ноговицын (Якутия), Эбрахими Али (Иран), Ондар Буян-Бадыргы (СФО), Руслан Марасулов (Приморский край), Хусниддин Абдукаримов (Узбекистан);

55 кг – Влад Ноговицын (Якутия), Чимит Соян (СФО), Шахзод Кучкоров (Узбекистан), Артем Филатов (Приморский край);

62 кг – Дмитрий Винокуров (Якутия), Семен Данилов (Приморский край), Дайза Ондар (СФО);

70 кг – Алексей Захаров (Якутия), Буян Монгуш (СФО), Умар Муйдинов (Узбекистан), Данила Сычев (Приморский край);

+70 кг – Адам Николаев (Якутия), Вадим Костин (Приморский край), Бобур Абдурасулов (Узбекистан), Ойрат Ооржак (СФО), Аббас Кейани (Иран).

Стоит отметить, что освещать состязания будет известный журналист и комментатор из Якутии Александр Васильев-Көрдүгэн.