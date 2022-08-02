Дети Азии: Легкоатлет принес второе золото сборной Якутии и побил рекорд!

Якутский легкоатлет побил рекорд на прыжках куобах, который ранее принадлежал Дмитрию Дмитриеву с результатом 34.61 метра. Прошлый рекорд был 34.02 метра.

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