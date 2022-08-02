02.08.2022
14:20
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Спорт

Дети Азии: Легкоатлет принес второе золото сборной Якутии и побил рекорд!

Данил Володин принес второе золото якутской команде на «Детях Азии» — передает телеканал «Якутия 24».

Якутский легкоатлет побил рекорд на прыжках куобах, который ранее принадлежал Дмитрию Дмитриеву с результатом 34.61 метра. Прошлый рекорд был 34.02 метра.

Фото: https://t.me/yk24ru
Источник: https://t.me/yk24ru

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