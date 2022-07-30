30.07.2022
16:21
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Спорт

Дети Азии: Какая боль, какая боль… Сибирь — Якутия 21:0

В уличном баскетболе среди девушек на Играх «Дети Азии» во Владивостоке сегодня был зафиксирован удивительный результат, сообщает тгк «Спорт Якутии». Сборная Сибирского федерального округа разгромила команду Республики Саха (Якутия) со счетом, внимание — 21:0…

Фото: тгк "Спорт Якутии"
Источник: тгк "Спорт Якутии"

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