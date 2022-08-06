Дети Азии: Как говорится, «нам бы лучше все золотом…»

В мас-рестлинге – полный комплект медалей на троих.

В завершение дня нас порадовала радостная весть – золотую медаль в женском боксе в категории до 46 кг завоевала спортсменка из Мегино-Кангаласского улуса Александра Слепцова.

В пятницу с 14.00 на центральной площади Борцов революции состоялось продолжение соревнований по мас-рестлингу.

Перед началом поединков всех зрителей, любителей спорта, спортсменов и их наставников приветствовал заместитель министра по физической культуре и спорту РС(Я) Гаврил Мохначевский. Поскольку до назначения на высокий пост Гаврил Михайлович работал директором Республиканского центра национальных видов спорта имени Василия Манчаары, он в курсе всего, что касается мас-рестлинга и до сих пор живет его интересами. Сегодня вновь выступила с поздравлениями президент Федерации мас-рестлинга Монголии Мунхсүрэн Эрдэнэбаатар. Во вчерашней информации я неправильно сообщил, что чемпионат Азии по мас-рестлингу пройдет в этом году, уточню: Монголия примет чемпионат континента в следующем, 2023 году.

После вчерашнего триумфа в хапсагае и мас-рестлинге мы рассчитывали на продолжение «банкета», однако обстоятельства оказались сильнее.

Ровно, без сбоев выступил воспитанник известного мадьыны и многоборца Тимофея Большакова, мас-рестлер из п.Аллага Сунтарского улуса Юлиан Сидоров, он, как говорится, выиграл у них «без вопросов». И стал чемпионом в весе до 70 кг. Поздравляю своего юного земляка с моей исторической родины!

Якутский спортсмен Игорь Пшенников (вес до 80 кг) в стартовом поединке одолел представителя СФО Захара Пищенко, затем – приморца Илью Цыгальнюка. Но затем уступил атлетически сложенному крепышу из УФО Никите Емельянову. В итоге – серебряная медаль.

Продолжительно и драматично сложилась схватка в этой категории между Захаром Пищенко из СФО и Шохрухом Режабовым из Узбекистана. В упорном поединке палка переходила с одной стороны на другую. В конце палка оказалась в руках у Пищенко, но арбитр посчитал, что выиграл узбекский спортсмен. Во втором периоде Захар выиграл, но у Шохруха свело ногу, и потребовалась помощь доктора. Он нашел в себе силы выйти на третий поединок, где вновь уступил, и вновь понадобилась помощь. Зрители тепло приветствовали мужественного узбекского мадьыны.

В категории свыше 80 кг я надеялся на удачное выступление Айтала Антонова. Но то ли он недооценил своих соперников, то ли расслабился, но уступил ребятам, у которых мог выиграть – на опыте, на классе. Так, он проиграл в поединке с Никитой Волковым (СФО). Затем во встрече с Пашой Алиевым из второй команды Приморья Айтал попытался выйти на «стойку», но не смог перетянуть более крупного сибиряка. Зато в последующих поединках он смог собраться и довести встречу до победного результата. Также со счетом 2:0 Айтал одолел монгольского спортсмена Батгэрэла Пуревжав. Айтал стал таким образом бронзовым призером.

Монгольским атлетам секундировала сама г-жа Мунхсүрэн Эрдэнэбаатар, президент Федерации мас-рестлинга Монголии. А уральским мас-рестлерам также ассистировала девушка.

Для молодого наставника, чемпиона мира по мас-рестлингу Дмитрия Саввина этот турнир на «Детях Азии» стал первым крупным соревнованием в роли старшего тренера среди юношей и, надо признать, он выдержал этот экзамен достойно. Три золота, по одной серебряной и бронзовой медали – результат, что называется, 100-процентный. Только, как говорится, «нам бы лучше все золотом…»

70 кг

1. СИДОРОВ ЮЛИАН САХА

2. Арсланов Козимбек Узбекистан

3. Кривоногов Дмитрий УФО

3. Одгерел Жавхлан Монголия

80 кг

1. Емельянов Никита УФО

2. ПШЕННИКОВ ИГОРЬ САХА

3. Пищенко Захар СФО

3. Сойол-Ердене Зайа Монголия

Свыше 80 кг

1. Волков Никита СФО

2. Скоров Алексей Приморский край-1

3. АНТОНОВ АЙТАЛ САХА

3. Пак Станислав Узбекистан

По итогам дня у сборной Якутии 12 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медалей, мы по-прежнему на 6-м месте после Сибирского ФО, Узбекистана, Москвы, Уральского ФО и Татарстана.