08.08.2022
09:46
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Спорт
«Дети Азии»: итоговый медальный зачет
В итоговый день международных спортивных игр «Дети Азии» во Владивостоке медали разыгрывались по бадминтону и мини-футболу. По итогам финального матча якутская команда завоевала серебряную медаль, которая стала последней для сборной. Всего в копилке сборной республики 37 медалей: 12 золотых, 10 серебряных и 15 бронзовых. ЯСИА представляет финальный медальный зачет.
Источник: ЯСИА
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