03.08.2022
13:46
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Спорт

Дети Азии: Итоговые результаты по пляжному волейболу

Итоговые результаты по пляжному волейболу:

Девушки:
🥇Приморский край-1
🥈Приморский край-2
🥉Сибирский Федеральный округ

Фото: пресс-службы
Источник: тгк Спорт Якутии

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