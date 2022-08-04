04.08.2022
14:33
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Спорт
Дети Азии: два золота по мас-рестлингу завоевала сборная Якутии!
Оба золота в двух весовых категориях по мас-рестлингу завоевала сборная Якутии на играх «Дети Азии» — передает телеканал «Якутия 24».
Республику представили в номинации 50 кг Айаал Гуляев, 60 кг Роберт Удин.
Фото: https://t.me/yk24ru
Источник: https://t.me/yk24ru
#VII МСИ «Дети Азии»#Дети Азии: два золота по мас-рестлингу завоевала сборная Якутии!#мас-рестлинг#Международные спортивные игры "Дети Азии"#МСИ «Дети Азии»#Якутия
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