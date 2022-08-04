Дети Азии: два золота по мас-рестлингу завоевала сборная Якутии!

Оба золота в двух весовых категориях по мас-рестлингу завоевала сборная Якутии на играх «Дети Азии» — передает телеканал «Якутия 24». Республику представили в номинации 50 кг Айаал Гуляев, 60 кг Роберт Удин.

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