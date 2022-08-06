06.08.2022
14:23
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Спорт

Дети Азии: бронза у якутских стрелков

Якутские стрелки завоевали бронзу по пулевой стрельбе из пневматического пистолета, сообщает тгк @ysiaru. Любовь Кардашевская и Айхал Ковров из Якутии взяли бронзу на пулевой стрельбе в упражнении «Пневматический пистолет-60» с 10 метров среди смешанных пар. По итогам квалификации якутские спортсмены оказались на третьем месте и продолжили соревнования финала за бронзовую медаль. Борьба за третье место выдалась напряженной. Ребятам противостояли хозяева игр — команда Приморского края. Для победы в перестрелке участникам необходимо было первыми набрать 16 очков. В конце пары сравнялись со счетом 14:14, но якутские спортсмены оказались более меткими и завершили победой финальную серию за бронзу.

Фото: тгк @ysiaru
Источник: тгк @ysiaru

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