30.07.2022
14:48
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Спорт

«Дети Азии»: бронза у художницы из Якутии

Дарья Христофорова из сборной Якутии завоевала бронзу на соревнованиях по художественной гимнастике на играх «Дети Азии» Спортсменка набрала 25,7 баллов.

Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru

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