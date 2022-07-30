«Дети Азии»: бронза у художницы из Якутии

Дарья Христофорова из сборной Якутии завоевала бронзу на соревнованиях по художественной гимнастике на играх «Дети Азии» Спортсменка набрала 25,7 баллов.

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