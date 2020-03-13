«Дети Арктики» встретились с лидерами ассоциации КМНС

12 марта участники смены «Дети Арктики» встретились с лидерами ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии, членами общественной палаты республики, с людьми, искренне болеющими душой за свой народ, желающими сохранить и донести язык и культуру малочисленных народов Севера будущему поколению.

Во встрече приняли участие: Августа Марфусалова, член Общественной палаты Республики Саха (Якутия), Председатель совета старейшин Ассоциации коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия), Лена Иванова, уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия), Вячеслав Шадрин, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия), Алексей Березкин, участник боевых действий в Чечне, глава родовой кочевой общины.

Встреча стала площадкой для конструктивного диалога с молодежью, лидеры ассоциации рассказали ребятам про историю создания ассоциации Коренных малочисленных народов Севера Якутии, обозначили основные проблемы и вопросы, с которыми сталкиваются представители коренных малочисленных народов Севера, обсудили важные для региона вопросы – показатель численности населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.

Участники встречи отметили, что сегодня остро стоит вопрос сохранения родных языков коренных малочисленных народов Севера, ведь историю любого народа нельзя сохранить без языка – это основное культурное наследие.

«Конечно, вопросы оленеводства и рыболовства также крайне важны, но без языка народ утратит свою идентичность. Когда молодежь перестанет стесняться своей принадлежности к тому или иному этносу, тогда можно говорить о сохранении основного культурного наследия коренных малочисленных народов», — отметил Вячеслав Шадрин.

«Вы большие молодцы, что приехали на эту смену «Дети Арктики» и участвуете в нетрадиционных спортивных соревнованиях, в играх, которые играли наши предки. Крайне важно, что вы сохраняете национальные традиции и рассказываете, и показываете их современной молодежи. Нам было важно, что вы сегодня слушали нас, мы видели в ваших глазах большое желание узнать больше. Мы надеемся, что вы дальше будете развиваться, гордиться традициями своего народа», — сказала Августа Марфусалова, обращаясь участникам смены «Дети Арктики».

Участник боевых действий в Чечне, глава родовой кочевой общины Алексей Березкин отметил важность самообразования при развитии народа. «Вместо того, чтобы сидеть и играть на телефонах, развивайтесь, узнавайте что-то новое и используйте впоследствии полученные знания и умения в своей жизни и деятельности. Это станет отличной основой для развития всего народа», — сказал он.

В конце встречи гости выразили надежду, что возрождение родных языков произойдет благодаря развитию нравственного сознания подрастающего поколения. Они пожелали ребятам удачи на соревнованиях, плодотворной учебы, успехов и признания.