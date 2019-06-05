Детей, оставленных одних, спасли в Якутске

Из года в год в мире гибнут и травмируются дети и чаще всего несчастные случаи происходят с детьми, оставленными без присмотра взрослых!

Дети не всегда правильно могут оценить степень опасности того или иного развлечения и часто допускают необдуманные поступки стоящие им жизни. На пути к познанию мира у ребенка много испытаний и опасностей, а в летний период наступает еще и угроза забытых открытых окон.

Вечером, 4 июня 2019г. на пульт дежурного Службы спасения Якутии поступил вызов, что в открытом окне 3 этажа прохожие увидели двух малолетних детей. Спасатели немедленно выехали на место происшествия, двери вскрыли быстро, взрослых в квартире не оказалось.

В этот раз неравнодушные люди вовремя сообщили о чрезвычайной ситуации, и детей трех и пяти лет удалось спасти, а если бы спасатели опоздали?

Уважаемые родители!

Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра! Никогда не держите окна открытыми, если дома ребёнок! Вам кажется, что Вы рядом, но секунда, на которую Вы отвлечетесь, может стать последней в жизни Вашего ребёнка! Никогда не используйте анти москитные сетки — дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу! Установите на окна блокираторы, чтобы ребёнок не мог самостоятельно открыть окно!

Помните, беду легче предупредить! Берегите своих детей!

В случае чрезвычайной ситуации звоните:

Тел. опер. дежурного ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» — 8 (4112) 45-90-19

Единый номер спасения – 112