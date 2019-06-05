Детей, оставленных одних, спасли в Якутске

Из года в год в мире гибнут и травмируются дети и чаще всего несчастные случаи происходят с детьми, оставленными без присмотра взрослых!
Дети не всегда правильно могут оценить степень опасности того или иного развлечения и часто допускают необдуманные поступки стоящие им жизни. На пути к познанию мира у ребенка много испытаний и опасностей, а в летний период наступает еще и угроза забытых открытых окон.
Вечером, 4 июня 2019г. на пульт дежурного Службы спасения Якутии поступил вызов, что в открытом окне 3 этажа прохожие увидели двух малолетних детей. Спасатели немедленно выехали на место происшествия, двери вскрыли быстро, взрослых в квартире не оказалось.
В этот раз неравнодушные люди вовремя сообщили о чрезвычайной ситуации, и детей трех и пяти лет удалось спасти, а если бы спасатели опоздали?
Уважаемые родители!
- Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра!
- Никогда не держите окна открытыми, если дома ребёнок! Вам кажется, что Вы рядом, но секунда, на которую Вы отвлечетесь, может стать последней в жизни Вашего ребёнка!
- Никогда не используйте анти москитные сетки — дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу!
- Установите на окна блокираторы, чтобы ребёнок не мог самостоятельно открыть окно!
Помните, беду легче предупредить! Берегите своих детей!
В случае чрезвычайной ситуации звоните:
Тел. опер. дежурного ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» — 8 (4112) 45-90-19
Единый номер спасения – 112