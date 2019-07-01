Детеныша косули передали в зоопарк «Орто Дойду»

26 июня госинспекторы по Мегино-Кангаласскому улусу Петр Сергеев и Андрей Тастыгин передали в республиканский зоопарк «Орто Дойду» детеныша косули, найденного ранее местными жителями, сообщает пресс-служба дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий республики.

Детеныш чувствует себя хорошо, кушает из бутылочки. Назвали его в честь народного героя Мегино-Кангаласского улуса — Манчаары.

Также 27 июня в поселке Нижний Бестях возле школы №2 в изгороди застряла взрослая особь косули. Старший госинспектор Петр Сергеев, осмотрев животное на наличие повреждений и характер проблемы, освободил самку косули и выпустил дикое животное в лесной массив, говорится в сообщении.

Дирекция биологических ресурсов вновь призывает жителей Якутии впредь не забирать детенышей диких животных из угодий и не содержать диких животных в неволе. Это является не только нарушением воспроизводственного цикла диких животных, но и нарушением природоохранного законодательства, подчеркивают в пресс-службе.