Детектив о криминальной ситуации вокруг создания АЛРОСА вышел на якутском языке

В Национальной библиотеке Республики Саха (Якутия) состоялась презентация книги писателя, журналиста Вячеслава Щепоткина «Дуэль алмазных резидентов» в переводе на якутский язык Павла Неустроева.Книга посвящена событиям, развернувшимся вокруг компании «АЛРОСА» в конце 1990-х годов. Роман «Дуэль алмазных резидентов» — это политико-экономический детектив, рассказывающий о криминальной ситуации вокруг фантастических богатств страны – огромном наследии Советского Союза из алмазов и бриллиантов, собранных в Гохране, и ведущей алмазодобывающей компании мира «АЛРОСА». За обладание этими богатствами и сталкиваются руководитель Главдрагмета и президент компании. На стороне каждого — свои сообщники и соратники. Действие происходит не только в России, но и в США, Бельгии, Израиле, Греции.В считанные годы усилиями «аферистов от власти» от советских запасов ценностей не осталось и следа – все они были вывезены за границу. А вот плану по «завоеванию» компании «АЛРОСА» не суждено было сбыться. На пути предприимчивых дельцов встала Якутия и команда под руководством нового президента компании Вячеслава Штырова.

Свое видение ситуации, сложившейся вокруг компании «АЛРОСА» в конце 1990-х годов, высказали бывший Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Виталий Басыгысов, член ЦКРК КПРФ Артур Алексеев, писатель, драматург Дмитрий Наумов, председатель комитета Ил Тумэна по государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Прокопьев, председатель комитета Ил Тумэна по бюджету Юрий Николаев и другие.