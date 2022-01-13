Детей с ОВЗ социализируют, развивая креативность

Ресурсный центр поддержки и развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Чурапчинском улусе реализует необычный проект «Планета KIP 2.1-креативные инновационные практики для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья».



В 2021 году при поддержке Единого ресурсного центра, некоммерческая организация выиграла три федеральных гранта, в том числе конкурс Фонда президентских грантов РФ и Фонда «Абсолют-помощь». По словам руководителя студии «English time» С. Гуляевой, основной целью проекта является не дополнительное образование, а развитие компетентностей и социализация, дети в каждой планете учатся презентовать свои умения, станут разработчиками идей, научатся навыкам которые в будущем пригодятся и станут толчком для стимула к жизни.



«Здесь его ждут такие нетрадиционные форматы как планеты «Бэби- ньюс» – планета юных блогеров, «Dance time» — мир танцев ритма, планета «English time» позволяющая в непосредственной обстановке игровой форме познать язык, «Мультстудия-Z» — планета создателей сюжетов мультфильмов. Планета «RobofiX» — имеющая навыки проектирования, здоровьесберегающая планета «Happy Fit», «Арт- студия» с нетрадиционными формами рисования, фотостудия «Зеленый ветер», «Домисолька», «Лавка народного творчества», – рассказала Гуляева.

На сегодняшний проведена креативная неделя для родителей, прошел улусный семинар-практикум для родителей «Развивая развиваемся». На итоговом мероприятии планет «Лучше всех»дети презентовали продуктивное творчество, разработанные изделия, свои умения. Продукты деятельности были показаны в виде фотовыставки, аукциона изделий, постановок и танцев, разработанные и озвученные мультфильмы и роботы. Каждый ребенок получил свою долю ситуации успеха, поощрение и похвалу.

Напомним, что Ресурсный центр поддержки и развития детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями развития является резидентом республиканского Единого ресурсного центра. Резидентам оказывается информационная, методическая и образовательная помощь на всех этапах продвижения проектов. Таким образом, ЕРЦ – это флагманская площадка по оказанию бесплатной многопрофильной помощи социально-ориентированным некоммерческим организациям и повышения гражданской активности населения.



