Детей мобилизованных горожан бесплатно кормят в школах

Бесплатное питание учащихся семей участников СВО организовано во всех школах города Якутска, сообщает тгк столичного Управления образования.

Сегодня Мария ПЕТРОВА, начальник Управления образования г. Якутска, посетила МАОУ СОШ №23 для получения обратной связи по мерам поддержки семей по горячему питанию. Механизм предоставления льготы семьям налажен, заявления от родителей поступают от ГАУ МФЦ, штаба Минобрнауки РС(Я), штаба ГО «город Якутск».

Школы по новым нормативным актам ежедневно обеспечивают детей сбалансированным горячим питанием, меню питания ежедневно выставляется на сайте образовательного учреждения, также рассылается классным руководителям для информации родителям.