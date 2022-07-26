26.07.2022
02:09
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Якутия

Детей из Верхоянья объединят в Юнармии в отдельный отряд – министр образования

Министр образования республики Ирина ЛЮБИМОВА прервала свой отпуск и отправила в Туапсе, чтобы встретиться с детьми из Верхоянья. Напомним, что детей, эвакуированных из Верхоянья, на тот момент подтопленного дождевым паводком, отправили в детский лагерь на юг России. Сообщалось, что дети вылетели в Сочи. Якутские власти пристраивали детей в спешном порядке. Лагерь оказался специализированным, военизированным, с проживанием в палатках, строгим режимом. Начались жалобы от родителей, которые беспокоились за детей, тем более, что и в Сочи разгулялась стихия. Со слов детей родители сообщают о том, что тех плохо кормят, в основном, кашами, заставляют рано вставать, постоянно маршировать, что их досматривала полиция, даже в рот заглянули с подозрением на хранение наркотиков. Некоторые из родителей настаивают на возвращении своих детей в республику. Министр образования, посетив детей на юге России, пишет ВК:

  — Встретилась со всеми ребятами, на данный момент они находятся в разных отрядах по их возрастам. Были созданы все условия для безопасного отдыха детей, питание для проживающих в лагере хорошо организовано. Планируется обьединить детей в один отряд с их сопровождающими учителями для создания комфортной обстановки. Также отдыхающим детям будет предоставлена помощь психолога для поддержки и в случае необходимости будет подготовлен эвакуационный пункт.

Пост министра образования не дал ответы на все вопросы родителей. Но детям из Верхоянья станет более комфортно, они будут вместе, в одном отряде.

Фото: из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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