Десятки большегрузов не сумели преодолеть горный перевал на границе Алданского и Нерюнгринского районов. Как минимум три грузовых автомобиля попали в ДТП из-за гололедицы. «КП – Якутия» узнала, что случилось.

ДТП на обледеневшей трассе «Лена», где десятки фур стали заложниками непогоды

Видео: t.me/crimyakutiaru



В сети появилось видео ДТП с участием трех фур. На кадрах дальнобойщики наблюдают, как их коллега бросает попытки преодолеть подъем и пытается остановиться, внезапно грузовик начинает катиться назад. По скользкой дороге машина таранит стоящий на обочине большегруз, и только после удара еще одного автомобиля она останавливается.

На фоне слышно, как мужчины пытаются перекричать сильный ветер, чтобы предупредить друг друга об опасно приближающейся технике. В конце автор ролика оборачивается назад, демонстрируя снегопад и вереницу грузовиков, ожидающих возможности проехать.

В подписи к видео отмечается, что оно снято на горном перевале Тит, расположенном на границе Алданского и Нерюнгринского районов.

Как сообщили журналисту «КП – Якутия» в ЕДДС Нерюнгринского района, этот инцидент произошел утром 24 октября на автомобильной дороге А-360 «Лена».