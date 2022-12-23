Десятка лучших спортсменов Якутии 2022

На Балу чемпионов назвали лучших спортсменов года, сообщает тгк «Спорт Якутии»:

1. Владимир Егоров (Вольная борьба)

2. Карина Ефимова (Дзюдо)

3. Семён Ануфриев (Мас-рестлинг)

4. Василий Егоров (Бокс)

5. Валерий Ергалов (Самбо)

6. Наталья Леонтьева (Легкая атлетика)

7. Рената Гаврильева (Стрельба из лука)

8. Николай Стручков (Шашки)

9. Михаил Иванов (Кикбоксинг)

10. Айаал Макаров (Спортинг)

Борец вольного стиля Владимир Егоров признан лучшим спортсменом года в Якутии, сообщает ЯСИА. Награду ему вручили в ходе Бала чемпионов, сообщает ЯСИА. Амгинский спортсмен в этом году стал чемпионом Европы по вольной борьбе. Он тренируется под руководством Александра Сафронова. РЕКЛАМА На втором месте расположилась юная дзюдоистка Карина Ефимова из Якутска, которая привезла золотые медали со Спартакиады сильнейших спортсменов России и двух первенств страны. Третье место занял победитель нынешнего чемпионата мира по мас-рестлингу Семен Ануфриев из Усть-Алданского улуса. Спортсмен выиграл все свои старты в этом году, не познав ни одного поражения. Ставший пятикратным чемпионом России по боксу Василий Егоров занял четвёртую строчку в списке лучших спортсменов республики. За ним последовал чемпион Европы по боевому самбо Валерий Ергалов. На шестую строчку топа эксперты определили бронзового призёра чемпионата России по кроссу и лёгкой атлетике, серебряного призёра Спартакиады сильнейших спортсменов Наталью Леонтьеву (Сунтарский улус). Лучница Рената Гаврильева, принёсшая две медали со Всероссийской спартакиады сильнейших, заняла седьмое место. За ним расположился победитель командного чемпионата России по русским шашкам Николай Стручков. Десятку лучших спортсменов замкнули чемпион страны по кикбоксингу двух предыдущих лет Михаил Иванов и чемпиона России по спортингу Айаал Макаров.