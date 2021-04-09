09.04.2021
15:25
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Красота & Здоровье

Десятилетие здоровья – с квартир медикам

Депутаты «Справедливой России» выступили с предложением выделять 150 квартир ежегодно врачам и медицинским работникам за счет государственного бюджета в рамках Десятилетия здоровья.

Ежегодно медицинские учебные заведения выпускают несколько сотен дипломированных специалистов. Однако это не решает проблему нехватки кадров в здравоохранении. Особенно остро ощущается дефицит основных медицинских специалистов в сельской местности и удаленных районах Якутии. Об этом не раз подчеркивали на заседаниях и встречах главные врачи центральных районных больниц.

Причина такого дефицита специалистов объясняется отсутствием социальных льгот. Многие выпускники в погоне за длинным рублем уходят в бизнес, в частные клиники или, выгорая на трех работах, меняют профессию. С целью привлечения кадров партия «Справедливая Россия» выступила с предложением ежегодно выделять врачам и медицинским работникам 150 квартир за счет государственного бюджета.

«Глава республики объявил 2021-2030 гг. Десятилетием здоровья. Если будут хорошие кадры, будет и здоровье, — считает руководитель фракции в Ил Тумэн Юрий Григорьев. — Для привлечения медицинских специалистов на Крайний Север необходимы жилищные условия. Чтобы люди могли работать, их нужно обеспечить жильём. Поэтому врачам логично выдавать квартиры для последующей приватизации за счет республиканского бюджета».

Источник: Федор Горюнов
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