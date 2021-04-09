Десятилетие здоровья – с квартир медикам

Депутаты «Справедливой России» выступили с предложением выделять 150 квартир ежегодно врачам и медицинским работникам за счет государственного бюджета в рамках Десятилетия здоровья.

Ежегодно медицинские учебные заведения выпускают несколько сотен дипломированных специалистов. Однако это не решает проблему нехватки кадров в здравоохранении. Особенно остро ощущается дефицит основных медицинских специалистов в сельской местности и удаленных районах Якутии. Об этом не раз подчеркивали на заседаниях и встречах главные врачи центральных районных больниц.

Причина такого дефицита специалистов объясняется отсутствием социальных льгот. Многие выпускники в погоне за длинным рублем уходят в бизнес, в частные клиники или, выгорая на трех работах, меняют профессию. С целью привлечения кадров партия «Справедливая Россия» выступила с предложением ежегодно выделять врачам и медицинским работникам 150 квартир за счет государственного бюджета.