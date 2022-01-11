Школьник из Чурапчи создал микроконтроллер для газовых котлов

Десятиклассник Чурапчинской гимназии им. С.К. Макарова Дуолан Ноев не первый год участвует в республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущее». В этом году он выступил с докладом «Модель контроллера для газовых котлов «Атон» и «Лемакс» в условиях Севера».

— Начал изучать тему с 2015 года, когда в наш улус провели газ. Мы перешли на газовое отопление, что существенно облегчило жизнь в селе, но вместе с тем появились и проблемы. К примеру, газовые котлы отключались из-за перепадов температуры, поломки датчиков и других причин. Котлы к тому же энергозависимые, а у нас в улусе часто бывают перебои со светом. Так однажды и случилось с нашим котлом, когда я вернулся из школы, обнаружил, что он отключился, и температура в доме резко понизилась. Пришла идея создать датчик, который бы следил за температурой в доме, утечкой газа и вообще за работой котла, — рассказывает Дуолан.

По словам школьника, данный прибор поможет контролировать работу котла и поддерживать заданную температуру в доме, что очень важно в наших суровых условиях Севера.

Модель состоит из платы, датчиков температуры, газа. Есть главный и дополнительный модули. Главный с датчиками температуры и газа прикрепляется возле газового котла, а дополнительный с датчиком температуры и WI-FI-модулем в теплом месте. Данные микроконтроллер отправляет в облачный сервер, и хозяин дома при помощи своего смартфона, зайдя на сайт, может следить за температурой, утечкой газа и быть спокойным.

— В будущем планирую улучшить приложение, то есть, сделать так, чтобы sms-сообщение поступало непосредственно на телефон, чтобы человек мог сразу получить его, не заходя на сайт, — говорит десятиклассник.

В прошлом году одиннадцатиклассник получил грант МАН РС(Я) в размере 50 тысяч рублей, и сейчас совместно с СВФУ работает над получением патента на свою модель микроконтроллера. Дуолан мечтает производить прибор и продавать его сельчанам. А пока модель проходит испытание в его доме. Проект школьника вызвал интерес экспертов.

— Я рад, что моя работа может приносить пользу людям. Спасибо моим руководителям — учителю информатики Сивцеву Игорю Васильевичу, учителю английского и китайского языков Макаровой Юлии Мироновне. Участие в НПК «Шаг в будущее» для меня — стимул идти вперед. Это дает веру в свои силы, знания, обучает навыкам исследовательской работы. Все это пригодится и дальше, — считает он.

В будущем Дуолан мечтает стать хирургом, увлекается химией и биологией. Напомним, 8 января стартовала XXVI Республиканская конференция-конкурса молодых исследователей «Инникигэ Хардыы- Шаг в будущее» имени В.П.Ларионова. В конференции принимают участие учащиеся с 5-11 классы в 35 секциях различной научной направленности. Так, на республиканском этапе представлено более 1610 проектов (1816 школьников) из 34 улусов и городов республики. В работе экспертных советов конкурса принимают участие 346 ведущих ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов СВФУ им. М.К. Аммосова и Арктического ГАТУ, институтов ЯНЦ СО РАН, АН РС (Я). К слову, в этом году общее количество участников только муниципального этапа конференции составило 5273 школьника из 495 образовательных учреждений республики. Движение растет, ширится, интересных работ школьников становится больше с каждым годом. Имена победителей узнаем в конце недели.

