Спорт
Десять якутских боксеров вошли в состав сборной России на 2023 год!
Молодцы!
Федерация бокса России за подписью генерального секретаря Татьяны Кириенко направила в адрес Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) официальное письмо, подтверждающее, что десять воспитанников якутской школы бокса действительно являются кандидатами в спортивные сборные команды России по боксу на 2023 год, сообщает «Спорт Якутии».
В состав сборной РФ по боксу вошли:
Егоров Василий – мужская сборная (основной состав)
Прокопьев Михаил – мужская сборная (основной состав)
Егоров Валерий-Талбан – мужская сборная (резервный состав)
Варламов Михаил – мужская сборная (резервный состав)
Григорьев Николай – мужская сборная (резервный состав)
Туприн Рустам – мужская сборная (резервный состав)
Масаутова Анастасия – девушки 19-22 лет (юниорский состав)
Захаров Ренат – юниоры 19-22 лет (резервный состав)
Кудрявцев Валерий – юниоры 19-22 лет (резервный состав)
Васильев Павел – юноши 17-18 лет (резервный состав)
Спортсмены, вошедшие в расширенный список сборной команды России, будут приглашены на учебно-тренировочные мероприятия сборной РФ для участия на всероссийских и международных соревнованиях.
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