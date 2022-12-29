Десять якутских боксеров вошли в состав сборной России на 2023 год!

Молодцы!

Федерация бокса России за подписью генерального секретаря Татьяны Кириенко направила в адрес Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) официальное письмо, подтверждающее, что десять воспитанников якутской школы бокса действительно являются кандидатами в спортивные сборные команды России по боксу на 2023 год, сообщает «Спорт Якутии».

В состав сборной РФ по боксу вошли:

Егоров Василий – мужская сборная (основной состав)

Прокопьев Михаил – мужская сборная (основной состав)

Егоров Валерий-Талбан – мужская сборная (резервный состав)

Варламов Михаил – мужская сборная (резервный состав)

Григорьев Николай – мужская сборная (резервный состав)

Туприн Рустам – мужская сборная (резервный состав)

Масаутова Анастасия – девушки 19-22 лет (юниорский состав)

Захаров Ренат – юниоры 19-22 лет (резервный состав)

Кудрявцев Валерий – юниоры 19-22 лет (резервный состав)

Васильев Павел – юноши 17-18 лет (резервный состав)

Спортсмены, вошедшие в расширенный список сборной команды России, будут приглашены на учебно-тренировочные мероприятия сборной РФ для участия на всероссийских и международных соревнованиях.