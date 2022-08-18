Десять музеев Якутии получат новое оборудование

Постановлением Правительства Якутии распределены субсидии местным бюджетам на техническое оснащение муниципальных музеев в 2022 году. Обновление оборудования проводится в рамках республиканских мероприятий Года культурного наследия народов России.

Муниципальные музеи планируют закупить витрины, виртуальное, экспозиционное, фондовое и климатическое оборудование, системы продажи билетов, в том числе для продажи билетов по программе «Пушкинская карта». Министерством культуры Якутии утверждена дорожная карта, согласно которой все работы по заключению контрактов, доставке и монтажу оборудования должны завершиться до конца ноября текущего года.

По словам первого заместителя министра культуры и духовного развития Якутии Владислава Левочкина, отбор получателей субсидии осуществлялся на конкурсной основе. Главное условие участия в конкурсе состояло в софинансировании приобретения нового музейного оборудования со стороны муниципалитета. Заявки принимались до 3 июня.

Субсидии на переоборудование в 2022 году получат десять муниципальных музеев республики:

1. Бердигестяхский краеведческий музей им. М.Е. Тимофеева

2. Намский историко-этнографический музей им. П.И. Сивцева

3. Томторский краеведческий музей им. Н.М. Заболоцкого-Чысхаана

4. Краеведческий музей имени Героя Советского Союза Ф.М. Охлопкова

5. Мегино-Кангаласский краеведческий музей им. Р.Г. Васильева

6. Вилюйский краеведческий музей им. П.Х. Староватова

7. Алданский районный историко-краеведческий музей

8. Нижнеколымский музей истории и культуры народов Севера

9. Чурапчинский музей истории и этнографии им. А.А. Саввина

10. Верхоянский районный краеведческий музей «Полюс холода» имени В.З. Кириллиной