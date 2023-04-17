Десять бойцов отряда «Боотур», участвуют в предварительном голосовании

Десять бойцов добровольческого отряда «Боотур», вернувшихся со специальной военной операции, решили одновременно подать документы для участия в предварительном голосовании.

Все добровольцы принимают участие в такой процедуре впервые. Выполнив свой воинский долг, якутяне хотят теперь принести пользу родной республике.

Объясняя свое решение идти на предварительное голосование, бойцы отметили, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — это единственная партия, работу которой действительно видно в зоне боевых действий. Так, якутское отделение регулярно направляет на передовую гуманитарную помощь, технику, военное обмундирование и снаряжение.

Среди выдвигающихся — Николай Мартынов, руководитель учебного центра добровольческого отряда «Боотур», который стал примером для сослуживцев.

Он многие годы занимается патриотическим воспитанием детей, реализовал республиканский проект молодежного центра «Арена-31», где проводились спортивные и интеллектуальные мероприятия патриотической тематики.

В 2022 году по инициативе Николая Мартынова был создан единственный в России центр подготовки добровольцев для участия в СВО. Центр подготовил более 400 бойцов со всей республики, которые успешно прошли службу в зоне СВО и вернулись домой.

В качестве депутата государственного собрания Ил Тумэн, Николай намерен продолжать работу по укреплению патриотизма в республике.

Руководитель регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Руслан Платонов отметил, что республиканские единороссы продолжают наращивать активность в поддержке бойцов, работающих в зоне СВО. Партия «Единая Россия» организовала в Якутии пункты по сбору помощи. Еженедельно на них собирается до десяти тонн груза, который отправляется в ЛНР и ДНР. Уже направлено в зону специальной военной операции более 27 тонн гуманитарной помощи, в которую вошли квадрокоптеры, тепловизоры, средства связи, электрогенераторы и печи, обмундирование, снаряжение и средства индивидуальной защиты.

По мнению руководителя отделения, участие участников СВО в выборах и в целом в общественно-политической жизни региона станет важным фактором укрепления стабильности и гражданского согласия.