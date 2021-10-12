Дешевле, чем в Якутске. В Белой Горе открылся ТЛЦ Якутоптторга

В п. Белая Гора Абыйского района открыли торгово-логистический центр Якутоптторга, где можно приобрести овощи и фрукты по ценам на уровне г. Якутск и ниже. Об этом на своей странице в Инстаграме сообщил премьер Якутии Андрей Тарасенко.

«Если раньше стоимость продуктов обходилась в 609 рублей за килограмм, то по новой схеме стоимость понижается до 168 рублей. Это огромная экономия для нас», – делятся жители посёлка, первые покупатели.

Как отметил Андрей Тарасенко, северный завоз 2021 года идёт в плановом режиме. В арктические районы республики в период навигации доставлена вся запланированная сельскохозяйственная продукция. Завоз овощей и фруктов осуществляется судами Якутоптторга: теплоходами «Магдебург» и «Мальчиков».

В Абыйский район на сегодня доставлено уже свыше 100 тонн овощей и фруктов, а также продовольственные товары.

Торгово-логистический центр оснащён современным оборудованием, предназначенным для закупа и переработки местной продукции, овощехранилищем и морозильными камерами.

В этом году продукты жителям также начали доставлять через малую авиацию. Для этого в арктических районах восстановили авиаплощадки. Что касается Аллаиховского района, продовольствие в труднодоступные посёлки сегодня доставили на вертолётах и затем парашютах.

В послании Госсобранию (Ил Тумэн) РС (Я) Ил Дархан Айсен Николаев дал поручение правительству республики создать в арктических районах торгово-логистические центры. В этом году подобные центры также откроются в Усть-Куйге Усть-Янского района и Черском Нижнеколымского района.