Десанты психологов оказывают помощь семьям военных в районах Якутии

О командировках в районы республики психологов Якутии сегодня рассказал на

брифинге директор Республиканского психологического центра Владимир Скрябин.

«По заявкам глав районов состоялись выезды для оказания психологической

помощи семьям военнослужащих в Абыйский, Булунский, Верхоянский,

Верхневилюйский, Кобяйский, Ленский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский,

Томпонский, Усть-Янский, Чурапчинский улусы – там, где нет филиалов Центра

или наблюдается нехватка специалистов», – сообщил директор Центра.

Работа психологов в основном была направлена на кризисное консультирование,

снятие острых состояний, снижение тревожности и тревожной агрессивности. В

некоторых районах – и на организацию групп психологической поддержки для

родственников военнослужащих.

«Усиленные психологические десанты стали возможны благодаря поручению

руководства региона о прикомандировании в Центр психологов других ведомств.

В Центре их обучили нюансам психологической работы в текущих условиях.

Выезды мобильных бригад психологов будут продолжены и в 2023 году», –

отметил Владимир Скрябин.

Специалисты Республиканского психологического центра в будущем году будут

работать также в рамках программы реабилитации демобилизованных, готовить их

к социальной адаптации в условиях мирной жизни.

Напомним, что граждане могут обратиться на республиканскую «горячую линию»

психологической поддержки по телефону 8-800-100-35-50 (круглосуточно,

анонимно), записаться на очную консультацию в Якутске и узнать контакты

филиалов Центра: 8 (4112) 31-91-09.