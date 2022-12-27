Десанты психологов оказывают помощь семьям военных в районах Якутии
О командировках в районы республики психологов Якутии сегодня рассказал на
брифинге директор Республиканского психологического центра Владимир Скрябин.
«По заявкам глав районов состоялись выезды для оказания психологической
помощи семьям военнослужащих в Абыйский, Булунский, Верхоянский,
Верхневилюйский, Кобяйский, Ленский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский,
Томпонский, Усть-Янский, Чурапчинский улусы – там, где нет филиалов Центра
или наблюдается нехватка специалистов», – сообщил директор Центра.
Работа психологов в основном была направлена на кризисное консультирование,
снятие острых состояний, снижение тревожности и тревожной агрессивности. В
некоторых районах – и на организацию групп психологической поддержки для
родственников военнослужащих.
«Усиленные психологические десанты стали возможны благодаря поручению
руководства региона о прикомандировании в Центр психологов других ведомств.
В Центре их обучили нюансам психологической работы в текущих условиях.
Выезды мобильных бригад психологов будут продолжены и в 2023 году», –
отметил Владимир Скрябин.
Специалисты Республиканского психологического центра в будущем году будут
работать также в рамках программы реабилитации демобилизованных, готовить их
к социальной адаптации в условиях мирной жизни.
Напомним, что граждане могут обратиться на республиканскую «горячую линию»
психологической поддержки по телефону 8-800-100-35-50 (круглосуточно,
анонимно), записаться на очную консультацию в Якутске и узнать контакты
филиалов Центра: 8 (4112) 31-91-09.
+7 (999) 174-67-82
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