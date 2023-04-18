Десантный шифр: А всё это-хитрые якуты!

Дополнительная страховка и в ходе радиопереговоров, а все хитрые якуты, однако… На Первом канале показали наших ребят из Якутии. Гордимся!

Ждем всех домой с Победой!

Фото: видео - Первый канал. Новости Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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