18.04.2023
14:09
883
Якутия
Десантный шифр: А всё это-хитрые якуты!
Дополнительная страховка и в ходе радиопереговоров, а все хитрые якуты, однако… На Первом канале показали наших ребят из Якутии. Гордимся!
Ждем всех домой с Победой!
Фото: видео - Первый канал. Новости
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18.04.2023
0
60
18.04.2023
0
495
18.04.2023
0
876
18.04.2023
0
715
18.04.2023
0
271
18.04.2023
0
1665
18.04.2023
0
2090
18.04.2023
0
521
18.04.2023
0
1095
18.04.2023
0
658
18.04.2023
0
682
18.04.2023
0
2371
18.04.2023
0
1040
18.04.2023
0
383
18.04.2023
0
2267
18.04.2023
0
646
18.04.2023
0
2233
18.04.2023
0
2621
18.04.2023
0
1627
17.04.2023
0
1872
17.04.2023
1
4299
17.04.2023
0
887
17.04.2023
0
900
17.04.2023
0
1108
17.04.2023
0
1921
17.04.2023
0
1405
17.04.2023
0
2408
17.04.2023
0
1740
17.04.2023
0
2667
17.04.2023
0
1243
17.04.2023
0
1123
17.04.2023
0
1749
17.04.2023
0
1347
17.04.2023
0
3299
17.04.2023
0
1302
17.04.2023
0
1162
17.04.2023
0
2318
17.04.2023
0
1871
17.04.2023
0
2176
17.04.2023
0
2208
17.04.2023
0
3979
17.04.2023
1
1674
17.04.2023
0
2196
17.04.2023
0
1846
17.04.2023
0
3952
17.04.2023
0
1706
17.04.2023
0
4256
17.04.2023
0
6296
17.04.2023
0
2888
17.04.2023
0
1669
17.04.2023
0
2042
17.04.2023
0
1866
17.04.2023
0
2713
17.04.2023
0
3362
17.04.2023
0
1792
17.04.2023
0
3976
17.04.2023
0
3358
17.04.2023
0
4404
17.04.2023
0
2227
ТОП НОВОСТИ
13.04.2023
0
27926
15.04.2023
0
16955
13.04.2023
0
12369
14.04.2023
0
12047
12.04.2023
1
11469
14.04.2023
0
11105
12.04.2023
0
8714
13.04.2023
0
8033
Добавить комментарий