Десантники из 5-ти регионов помогают тушить пожары на Ленских столбах

Директор национального парка «Ленские столбы» Аркадий СЕМЕНОВ сообщил, что общая площадь территории парка «Ленские столбы» — 1 млн 217 тысяч 941 га. Сегодня здесь тушат 5 лесных пожаров на площади 23 тысячи 862 га, что составляет меньше 2% от общей площади парка.

На тушении этих пожаров работают 158 человек, в том числе десантники-пожарники из Республики Тыва – 25, Хабаровского края – 23, Читинской области – 44. Также сегодня на помощь прибыли сотрудники Уральской и Приволжской авиабаз – 69 человек.

Местность в парке, где возникли пожары, труднодоступная, болотистая, скалистая, потому туда очень сложно доставить технику. Но тем не менее, задействованы два трактора на прокладке минерализованных полос. В остальном тушение происходит вручную.

«Сегодня крупный пожар действует напротив сёл Тит Ары и Чкалов на другом берегу реки Лена. Его площадь сегодня составляет свыше 17 тысяч га. Вчера вечером там из-за ветреной погоды поднялся верховой огонь, который за ночь прошёл почти 4 тысячи га и значительно увеличил площадь возгорания. Сейчас ведётся борьба с огнём», — сказал Аркадий Семёнов.

Сплав по р. Буотама приостановлен.