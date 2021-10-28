Десантирование с вертолета без парашюта — тренировки спасателей МЧС

Вчера, 27 октября, спасатели поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) провели учебно-тренировочные занятия по беспарашютному десантированию с вертолета. В мероприятии был задействован борт Ми-8 Якутского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

В практических действиях было задействовано 22 человека, которые отработали упражнения по десантированию с применением специальных спусковых и подъемных устройств: спуск на мерзлый грунт, спуск на лес и на ограниченную площадку, подъем по штатной лебедке вертолета СЛГ-300.

В начале тренировки руководитель проверяет снаряжение спасателей и спусковые устройства, после чего начинается спуск. Перед выходом спасателя из вертолета выпускающий повторно проверяет закрепление спускового устройства к веревке и после разрешения командира воздушного судна дает команду на спуск. Во время десантирования выпускающий контролирует спуск спасателя, постоянно поддерживая с ним визуальный контакт, а также связь с пилотами для корректировки воздушного судна в воздухе. Как правило, первым выходит наиболее опытный десантник, который в дальнейшем выполняет роль страхующего.

– Чрезвычайные ситуации невозможно предугадать, в большинстве случаев отсутствует возможность для посадки вертолета в зоне ЧС и спасатели спускаются с помощью спускового механизма или на лебедке. Данные навыки особенно актуальны в период паводков и природных пожаров, когда необходима эвакуация пострадавших из труднодоступных мест. Летчики и спасатели всегда находятся в полной готовности к реагированию на подобные ЧС, – отметил Валерий Комаров, начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по РС (Я).

Добавим, что всего в рамках учений спасателями было совершено 89 спусков. Подобные тренировки спасателей проводятся на постоянной основе, что позволяет обеспечить готовность подразделений к реагированию на различные происшествия.