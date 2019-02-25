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25 февраля 2019, 15:45
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Десант здоровья высадится в Алданском районе

С 24 февраля по 1 марта в рамках Национального дня здоровья, отмечаемого в республике в последнее воскресенье февраля, в Алданском районе пройдет десант здоровья. Врачи проедутся по маршруту: г. Якутск — г. Алдан — п. Хатыстыр — п. Нижний Куранах — г. Томмот.

25 февраля в Алдане, в здании Дворца культуры пройдет ярмарка здоровья: будет организована медицинская выставка, профилактический медицинский осмотр населения, консультации узких специалистов, генетическое тестирование молодежи на предрасположенность к АГ, ИБС, сахарному диабету, раку легких, анонимное тестирование на ВИЧ, гепатит В,С, мастер-класс по суставной, дыхательной гимнастике, массовая зарядка, в общеобразовательных учреждениях г. Алдан волонтеры-медики проведут беседы, лекции, квест-игры по профилактике ЗОЖ.

Ярмарку здоровья организуют Министерство здравоохранения РС (Я), ГБУ РС (Я) «Республиканский центр медицинской профилактики». Кроме того, принимают участие Центр здоровья и медицинские работники Алданской ЦРБ, ведущие специалисты ГБУ РС (Я) ЯРКБ, ГБУ РС (Я) ЯРОД, ГБУ РС (Я) «РБ№3», медицинского института СВФУ, волонтеры-медики, специалисты филиала СПИД-центра г. Алдан.

Источник: ГБУ РС(Я) «РЦМП»
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