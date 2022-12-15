15.12.2022
16:16
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Красота & Здоровье

Десант врачей РБ№2 отправился в труднодоступные села Якутии

На неделе врачи и медицинские сестры Усть-Алданской центральной районной больницы во главе с главным врачом Анной Петровой организовали выездную работу в труднодоступный населенный пункт- село Бярия. Данный медицинский десант был направлен на онкоскрининг. Медики провели  107 осмотров. Пациентам были проведены УЗИ (ультразвуковое исследование) и  ЭКГ, взяты анализы крови, включая кровь на онкомаркеры, онкоцитолгию и микрофлору. По результатам  медицинского осмотра, на дообследование в районную  поликлинику направлены 11 человек, 7  пациентам, которые записаны на компьютерную томографию, будет организован «зеленый коридор», то есть, будет назначен день обследования на КТ без очереди.

Также пациенты были записаны на рентген и маммографию. Подозрение на онкопатологию выявлено у 7 пациентов, один направлен на удаление доброкачественного образования.  Во время выезда   главный врач Усть-Алданской ЦРБ Анна Петрова провела прием граждан. Вопросы касались направлений на медико-социальную экспертизу,  высокотехнологичную медицинскую помощь , реабилитаций после перенесенной коронавирусной инфекции. Кроме этого к Анне Саввичне, как депутату Районного совета  обратились родители военнослужащих, которые поделились с проблемами социального характера. Проблемы за день, конечно же, не решаются, но отрадно, что многие вопросы можно  общими усилиями преодолеть.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба РБ№2-ЦЭМП

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