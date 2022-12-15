Десант врачей РБ№2 отправился в труднодоступные села Якутии

На неделе врачи и медицинские сестры Усть-Алданской центральной районной больницы во главе с главным врачом Анной Петровой организовали выездную работу в труднодоступный населенный пункт- село Бярия. Данный медицинский десант был направлен на онкоскрининг. Медики провели 107 осмотров. Пациентам были проведены УЗИ (ультразвуковое исследование) и ЭКГ, взяты анализы крови, включая кровь на онкомаркеры, онкоцитолгию и микрофлору. По результатам медицинского осмотра, на дообследование в районную поликлинику направлены 11 человек, 7 пациентам, которые записаны на компьютерную томографию, будет организован «зеленый коридор», то есть, будет назначен день обследования на КТ без очереди.

Также пациенты были записаны на рентген и маммографию. Подозрение на онкопатологию выявлено у 7 пациентов, один направлен на удаление доброкачественного образования. Во время выезда главный врач Усть-Алданской ЦРБ Анна Петрова провела прием граждан. Вопросы касались направлений на медико-социальную экспертизу, высокотехнологичную медицинскую помощь , реабилитаций после перенесенной коронавирусной инфекции. Кроме этого к Анне Саввичне, как депутату Районного совета обратились родители военнослужащих, которые поделились с проблемами социального характера. Проблемы за день, конечно же, не решаются, но отрадно, что многие вопросы можно общими усилиями преодолеть.