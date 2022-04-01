Владимир Федоров уже высадился в Олекминске

Прекрасный вид на город и благодатную Олекму, сообщил Владимир Федоров в своем тгк @VFsakha.

Как следует из снимка, известный якутский политик и предприниматель Владимир Федоров находится сейчас в Олекминске, где сейчас «точка кипения» политической жизни республики перед грядущими выборами.

Владимир Федоров сообщил, что «давно обещал поддерживать независимых от республиканской власти кандидатов. Что связывает Федорова и Щеблякова? С Сергеем я познакомился на прошлых выборах мэра города Якутска, когда он помог мне в качестве одного из сотрудников предвыборного штаба. Я считаю своей обязанностью оказать ему ответную поддержку«.

«Никакой Олекминск, никакой другой населенный пункт на карте республики захватывать не собираюсь. Как приехал, так и уеду. Но если нужна будет моя помощь по тем или иным вопросам (а у меня есть большой опыт работы как в законодательной, так и в исполнительной власти), олекминчане могут на меня рассчитывать. Предвыборная ситуация в городе сложная», — сообщил Владимир Федоров @VFsakha