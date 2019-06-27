Дерзкое преступление в Якутске

В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратился мужчина с заявлением о том, что у него открыто похищен сотовый телефон.

По «горячим следам» сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый в грабеже. Им оказался ранее судимый безработный 40-летний уроженец Чурапчинского района.

Установлено, что подозреваемый и потерпевший вместе распивали алкогольные напитки. Во время совместного распития новый знакомый попросил у потерпевшего сотовый телефон для звонка. Как только тот достал телефон из кармана, злоумышленник выхватил смартфон из его рук и скрылся в неизвестном направлении. После чего подозреваемый сдал похищенный смартфон в ломбард, а вырученные 4000 рублей потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.