Дерзкое преступление в Нерюнгри

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Нерюнгринскому району Якутии установлены подозреваемые в краже металлической лавочки, принадлежащей администрации г.Нерюнгри.

Выяснилось, что ранее 19-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сломал лавку, установленную около подъезда жилого дома. На следующий день он встретил председателя этого подъезда, который сказал ему, что с помощью камеры видеонаблюдения они узнали, что он сломал лавку, и потребовал возместить ущерб. Через некоторое время, прогуливаясь по городу со своим 26-летним другом, подозреваемый увидел металлическую лавку, прикрученную к асфальту. Тогда 19-летний молодой человек предложил своему товарищу похитить эту лавку, чтобы отдать её председателю подъезда взамен сломанной, что они и сделали.

Возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.