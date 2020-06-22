Дерзкое ограбление в Якутске

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратилась местная жительница. По словам заявительницы, когда она шла по улице, на нее набросился нетрезвый мужчина. Неизвестный, применив силу, похитил у неё серьги и скрылся. Ущерб потерпевшая оценила в 10 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности горожанин. По словам злоумышленника, похищенные серьги он успел сбыть, а на вырученные денежные средства приобрел алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.