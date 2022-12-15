15.12.2022
09:28
1712
Происшествия
Дерзкое ограбление средь белого дня
14.12.22г. примерно в 15:21ч. пр. Ленина 9/3, м-н «Даймонд Хаус», ворвался неизвестный мужчина, разбил витрины и похитил ювелирные изделия.
Подозревается: мужчина 25-30 лет, рост 175 см., худощавый. Был одет: балаклава черная (с отдельными вырезами для глаз, не сплошной вырез), пальто серое чуть ниже бедра с высоким воротом, штаны или джинсы светлые, ботинки высокие, толстовка синяя с капюшоном. Убежал в сторону пр. Ленина 1.
Источник: тгк Криминальная Якутия
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