Дерзкое ограбление средь белого дня

14.12.22г. примерно в 15:21ч. пр. Ленина 9/3, м-н «Даймонд Хаус», ворвался неизвестный мужчина, разбил витрины и похитил ювелирные изделия. Подозревается: мужчина 25-30 лет, рост 175 см., худощавый. Был одет: балаклава черная (с отдельными вырезами для глаз, не сплошной вырез), пальто серое чуть ниже бедра с высоким воротом, штаны или джинсы светлые, ботинки высокие, толстовка синяя с капюшоном. Убежал в сторону пр. Ленина 1.

Источник: тгк Криминальная Якутия

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