Дерзкое ограбление произошло в столице Якутии

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о том, что из бара-магазина, расположенного по улице П. Алексеева, упаковку пива и скрылись.

По горячим следам, участковым уполномоченным полиции был установлен и задержан 23-летний житель Якутска.

Выяснилось, что ранее судимый за угон мужчина находился в компании неподалеку от места происшествия. В ходе застолья кончилось спиртное, мужчина отправился в ближайший бар-магазин. Там он схватил упаковку пива и прошел через расчетно-кассовый узел, не оплатив его. Продавец стала требовать вернуть похищенное, но подозреваемый, оттолкнув ее скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».