Дерзкое ограбление попало на видео: преступник следил за своей жертвой

На пульт дежурной части отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о нападении на пенсионерку в подъезде многоквартирного дома на ул. Пирогова. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции отдела по раскрытию имущественных преступлений МУ МВД России «Якутское» установили подозреваемого. Им оказался 29-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за грабёж, кражу и угон.

Как выяснилось, злоумышленник приметил потерпевшую ещё в офисе банка. Когда пенсионерка вышла из финансового учреждения, он проследовал за ней до остановки, сел в тот же автобус, что и она, дошел до её дома, затем вместе с ней зашел в подъезд и в лифт. Выйдя из лифта, подозреваемый, применив силу, вырвал из рук пожилой женщины сумку, в которой находились банковская карта и наличность в сумме 2 600 рублей. После происшествия потерпевшая сразу же заблокировала банковскую карту, что помогло избежать кражи денег со счёта. По словам злоумышленника, он избавился от сумки по дороге, а похищенные деньги потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».