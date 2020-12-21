Дерзкое ограбление магазина попало на видео

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району Якутии поступило сообщение от работника одного из магазинов города о том, что неизвестный открыто похитил алкогольную продукцию на сумму порядка 5 000 рублей.

В ходе оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 32–летний местный житель.

Установлено, что злоумышленник, находясь в торговом зале алкомаркета, из корыстных побуждений открыто похитил с прилавка бутылку водки и две бутылки коньяка, после чего поспешно покинул помещение. По словам подозреваемого, спиртное он распил со своими приятелями в подъезде одного из многоквартирных домов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.