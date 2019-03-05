Дерзкий грабеж в Якутске

В отдел полиции №3 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о грабеже. По словам потерпевшего, несколько минут назад по ул.Курнатовского на него напал неизвестный и, похитив сумку с личным имуществом, скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 43-летний уроженец Хангаласского района. Установлено, что подозреваемый вырвал сумку у потерпевшего, в которой находились банковская карта и сотовый телефон. Так как у карты была функция бесконтактной оплаты, злоумышленнику не составило труда оплатить спиртное и алкоголь. Всего со счета потерпевшего было списано 11 000 рублей. Сотовый телефон был обнаружен при обыске у подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.